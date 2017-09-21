Освободившийся Александр Носик посетил выставку кошек

На днях на территории Центра современного искусства "Винзавод" прошла выставка-пристройство кошек из приютов. На мероприятие пришло множество знаменитостей: оформивший развод и расставшийся с любовницей актер Александр Носик, его коллега Дарья Повереннова и другие. Отметим, что благодаря выставке новый дом обрели 35 кошек.