Освободившийся Александр Носик посетил выставку кошек

На днях на территории Центра современного искусства "Винзавод" прошла выставка-пристройство кошек из приютов. На мероприятие пришло множество знаменитостей: оформивший развод и расставшийся с любовницей актер Александр Носик, его коллега Дарья Повереннова и другие. Отметим, что благодаря выставке новый дом обрели 35 кошек.
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