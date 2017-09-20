Округлившаяся Анита Цой сплясала с "Мурзилками"

В студии "Авторадио" собралось целое созвездие известных музыкантов, артистов, спортсменов – знаменитости пришли поздравить радиостанцию со стартом нового сезона и большими переменами в эфире. Дебютный эфир шоу "Мурзилки Live", которое теперь будет выходить по вечерам (утренний проект "Мурзилки Live" и вечернее драйв-шоу "Поехали"поменялись в эфире местами) получился очень эмоциональным.
Брагин, Гордеева и Захар устроили трехчасовую вечернику с участием звездных друзей радиостанции – Юлианны Карауловой, Дианы Арбениной, Родиона Газманова, Дмитрия Колдуна, Марины Кравец, Светланы Журовой, Eminа. Гости обратили внимание на плясавшую Аниту Цой и нашли, что она заметно округлилась. Возможно, все дело в дизайнерском наряде.
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