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Сен. 20, 2017
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Дибров побил Меньшикова на премьере

567

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма "Кингмэн: Золотое кольцо". Посетили показ многие отечественные знаменитости, среди которых отметились телеведущий Дмитрий Дибров и актер Олег Меньшиков. 57-летний шоумен явно побил артиста (который на год младше его, однако также отчаянно молодится) своим молодежным видом: он выбрал для выхода в свет модную кепку, черную кожаную куртку, синие джинсы и ярко-желтые кеды.

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