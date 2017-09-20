Дибров побил Меньшикова на премьере

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма "Кингмэн: Золотое кольцо". Посетили показ многие отечественные знаменитости, среди которых отметились телеведущий Дмитрий Дибров и актер Олег Меньшиков. 57-летний шоумен явно побил артиста (который на год младше его, однако также отчаянно молодится) своим молодежным видом: он выбрал для выхода в свет модную кепку, черную кожаную куртку, синие джинсы и ярко-желтые кеды.