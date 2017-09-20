Ксенофонтова с дочерью на премьере фильма "Исход 20"

Дизайнер Яна Недзвецкая четвертую подряд сезонную коллекцию представляет на суд зрителей самым необычным способом. На этот раз в кинотеатре MORI CINEMA состоялась премьера фильма "Исход 20".
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