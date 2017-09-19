Мединский обогрел Тарасову на Красной площади

На Красной площади в Москве прошли съемки военно-исторического фильма Кима Дружинина "Увидеть Сталина". Картина рассказывает о секретном пробеге в 1940 году на прототипах танка Т-34 конструктора Михаила Кошкина к Иосифу Сталину в Москву для утверждения опытных образцов и запуска в серию новой боевой машины. Именно на ней впоследствии был спасен мир от фашистских захватчиков.

Министр Владимир Мединский посетил съемочную площадку. Там было довольно прохладно, и главный по культуре обогрел актрису Аглаю Тарасову, накинув ей на плечи теплую кофту.