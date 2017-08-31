Как выглядели звезды в школе

В преддверии 1 сентября ассоциация родителей и детей с дислексией запустила флешмоб с целью поддержать страдающих от этой проблемы. Не прошли мимо и российские звезды, а также завсегдатаи светских тусовок столицы. В рамках акции они поделились своими школьными фотографиями. На День знаний в социальных сетях с хэштегами #дислексияэтовозможность #неуспеваемостьизлечима появятся строчки из их любимых школьных произведений, написанные с ошибками, характерными для дислексиков. Пока же Dni.Ru предлагают своим читателям посмотреть, как участники флешмоба успели измениться со школьных времен.