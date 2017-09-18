Соблазнительная Нетребко отметила 46-летие

Сегодня, 18 сентября, свой день рождения отмечает оперная дива Анна Нетребко. Всемирно известной исполнительнице исполнилось 46 лет. Артистка находится в самом расцвете красоты и сил – она наслаждается каждым днем, о чем свидетельствуют публикации в ее Instagram.