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Сен. 18, 2017
просмотры: 123

Соблазнительная Нетребко отметила 46-летие

567

Сегодня, 18 сентября, свой день рождения отмечает оперная дива Анна Нетребко. Всемирно известной исполнительнице исполнилось 46 лет. Артистка находится в самом расцвете красоты и сил – она наслаждается каждым днем, о чем свидетельствуют публикации в ее Instagram.

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