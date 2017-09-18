Навка закатила шикарный праздник для дочери

Несмотря на то, что младшей дочери Татьяны Навки Надежде Песковой исполнилось три года еще в августе, лишь сейчас счастливая мать решила устроить по этому случаю шикарный праздник. На торжество спортсменка позвала звездных друзей.
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