Что случилось с грудью известной модели

В Лос-Анджелесе в ночь с 17 на 18 сентября состоялась церемония вручения премии "Эмми". По красной дорожке престижного мероприятия прошлось множество знаменитостей. Однако особое внимание СМИ привлекла известная модель Хайди Клум. 44-летняя манекенщица вышла к журналистам в платье с таким откровенным декольте, что у многих перехватило дух. А фанаты выразили уверенность, что Хайди явно что-то сделала со своей грудью, которую и продемонстрировала всему свету. Поклонники осудили красотку, дескать, в таком возрасте уже стыдно "вываливать" бюст, пусть даже и "сделанный".
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