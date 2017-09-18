Что случилось с грудью известной модели

В Лос-Анджелесе в ночь с 17 на 18 сентября состоялась церемония вручения премии "Эмми". По красной дорожке престижного мероприятия прошлось множество знаменитостей. Однако особое внимание СМИ привлекла известная модель Хайди Клум. 44-летняя манекенщица вышла к журналистам в платье с таким откровенным декольте, что у многих перехватило дух. А фанаты выразили уверенность, что Хайди явно что-то сделала со своей грудью, которую и продемонстрировала всему свету. Поклонники осудили красотку, дескать, в таком возрасте уже стыдно "вываливать" бюст, пусть даже и "сделанный".