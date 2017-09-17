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Сен. 17, 2017
просмотры: 123

Бледанс вышла в свет с молодым спутником

567

В Ялте открылся фестиваль Никиты Михалкова "Евразийский мост-2017". На торжественной церемонии присутствовали знаменитые актеры и звезды российского шоу-бизнеса.

На красной дорожке появилась и Эвелина Бледанс, которая недавно рассказала о разводе. Ее спутником на мероприятии был внук Алисы Фрейндлих Никита Владимиров. Dni.Ru собрали лучшие фотографии с мероприятия.

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