Бледанс вышла в свет с молодым спутником

В Ялте открылся фестиваль Никиты Михалкова "Евразийский мост-2017". На торжественной церемонии присутствовали знаменитые актеры и звезды российского шоу-бизнеса.
На красной дорожке появилась и Эвелина Бледанс, которая недавно рассказала о разводе. Ее спутником на мероприятии был внук Алисы Фрейндлих Никита Владимиров. Dni.Ru собрали лучшие фотографии с мероприятия.
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