Звезды повеселились на венчании Рудковской и Плющенко

После восьми лет брака продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко повенчались. После церемонии в храме они закатили грандиозное торжество, куда пришли многие знаменитости. Многочисленные фотографии, появившиеся в Сети с этого мероприятия свидетельствуют, что звездные друзья семьи отлично провели время.
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