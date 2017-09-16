Звезды повеселились на венчании Рудковской и Плющенко

После восьми лет брака продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко повенчались. После церемонии в храме они закатили грандиозное торжество, куда пришли многие знаменитости. Многочисленные фотографии, появившиеся в Сети с этого мероприятия свидетельствуют, что звездные друзья семьи отлично провели время.