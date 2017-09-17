Лучшие роли Владимира Меньшова

Знаменитому артисту Владимиру Меньшову 17 сентября исполнилось 78 лет. Будучи актером, сценаристом и продюсером он внес значительный вклад в развитие российского кинематографа.

Меньшов принимал участие в создании порядка 200 картин. Dni.Ru собрали снимки из лучших фильмом с его участием.