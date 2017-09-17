Лучшие роли Владимира Меньшова

Знаменитому артисту Владимиру Меньшову 17 сентября исполнилось 78 лет. Будучи актером, сценаристом и продюсером он внес значительный вклад в развитие российского кинематографа.
Меньшов принимал участие в создании порядка 200 картин. Dni.Ru собрали снимки из лучших фильмом с его участием.
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