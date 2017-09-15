Певица Нюша в прозрачном платье вышла на сцену

В Сочи завершил свою работу Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Фестиваль закрылся феерическим шоу: на сцене выступили поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Лев Лещенко и многие другие. Свой номер зажигательно исполнила певица Нюша, появившаяся на публике в прозрачном платье.
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