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Сен. 15, 2017
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Певица Нюша в прозрачном платье вышла на сцену

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В Сочи завершил свою работу Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Фестиваль закрылся феерическим шоу: на сцене выступили поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Лев Лещенко и многие другие. Свой номер зажигательно исполнила певица Нюша, появившаяся на публике в прозрачном платье.

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