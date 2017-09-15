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Сен. 15, 2017
просмотры: 123

Родившая Мария Бутырская вывела в свет детей

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Отечественные знаменитости посетили презентацию магазина детской одежды. Разумеется. большинство из них пришло на мероприятие со своими чадами. Не осталась в стороне и бывшая фигуристка Мария Бутырская, которая недавно родила третьего ребенка. Экс-спортсменка быстро пришла в форму и выглядит великолепно.

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