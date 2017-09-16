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Сен. 16, 2017
просмотры: 123

Модель выдающимися формами опровергла мифы о веганстве

567

В отличие от вегетарианства, веганство исключает потребление любых продуктов животного происхождения, в том числе молока, меда, яиц и других привычных в рационе обычного человека продуктов. В связи с этим в обществе зреет стереотип, что веганы обязательно излишне худощавы, не могут иметь спортивной фигуры с приятному глазу изгибами. Этот миф всем своим внешним видом опровергла австралийская модель Тина Луис, прямо позиционирующая себя как веганка. Впрочем, пользователи сети обратили на нее внимание не из-за ее вкусовых предпочтений, а как раз из-за впечатляющих форм и готовности выкладывать на своей странице в Instagram весьма откровенные снимки,позволяющие разглядеть все особенности фигуры и многочисленные татуировки.

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