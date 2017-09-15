Модель с новым черепом начала вторую жизнь

28-летняя модель и учительница начальных классов Франческа Барр упала с лестницы. Девушка получила серьезные травмы, однако врачам удалось спасти ее. Теперь в черепе Франчески вставка, сделанная на 3D-принтере.
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