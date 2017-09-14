Дочь Юдашкина залезла в ванну в одежде и туфлях

Галина Юдашкина представила свадебные платья и вечерние наряды из новой коллекции своего отца, известного кутюрье Валентина Юдашкина. Ради съемки девушка прямо в одежде и туфлях на шпильке даже залезла в ванну.
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