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Авг. 3, 2017
просмотры: 123

Дженнифер Энистон отпраздновала 40-летие в одном галстуке

567

За "голыми" фотографиями звезд ведут охоту все папарацци. Эти редкие кадры всегда вызывают массу обсуждений и поднимают рейтинги СМИ. Но зачастую случается и так, что знаменитости сами проявляют желание обнажиться перед фотокамерой. Dni.Ru сделали подборку снимков актрис, снявшихся в откровенных фотосессиях для обложек известных журналов. 

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