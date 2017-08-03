Дженнифер Энистон отпраздновала 40-летие в одном галстуке

За "голыми" фотографиями звезд ведут охоту все папарацци. Эти редкие кадры всегда вызывают массу обсуждений и поднимают рейтинги СМИ. Но зачастую случается и так, что знаменитости сами проявляют желание обнажиться перед фотокамерой. Dni.Ru сделали подборку снимков актрис, снявшихся в откровенных фотосессиях для обложек известных журналов.