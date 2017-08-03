Брэд Питт поссорил Джоли с отцом

Cвидания, отношения, свадьбы и расставания, – личная жизнь мировых звезд всегда интересовала публику не меньше, чем их творческая деятельность. Поклонники радуются счастью своих кумиров и расстраиваются, когда их "бесконечная любовь" заканчивается. Самые неожиданные звездные разводы последних лет – в сегодняшней фотоподборке Dni.Ru.
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