Как постарели звезды "Дома-2"

Одиозное реалити-шоу "Дом-2" в эфире уже 13 лет. За это время около полутора тысячи человек под круглосуточным наблюдением видеокамер строили свою любовь. За их жизнью наблюдают 113 камер, которые фиксируют реальность, не дополняя и не искажая ее.Самыми яркими участниками проекта поклонники называют Алену Водонаеву, Рустама Солнцева, Елену Беркову, Викторию Боню. После ухода с телестройки они смогли найти и реализовать себя, став актерами, певцами, моделями. Но время отнеслось ко многим из них без сожаления...