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Авг. 2, 2017
просмотры: 123

Любимица Dolce & Gabbana вышла замуж

567

Модель Бьянка Балти вышла замуж за своего возлюбленного Мэттью МакРэя. Любимица Dolce & Gabbana опубликовала снимки с роскошной церемонии на своей странице в социальной сети Instagram. Dni.Ru собрали лучшие фотографии с мероприятия.

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