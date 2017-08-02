Любимица Dolce & Gabbana вышла замуж

Модель Бьянка Балти вышла замуж за своего возлюбленного Мэттью МакРэя. Любимица Dolce & Gabbana опубликовала снимки с роскошной церемонии на своей странице в социальной сети Instagram. Dni.Ru собрали лучшие фотографии с мероприятия.
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