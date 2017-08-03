Девушка-"скунс" с редким заболеванием стала моделью

Современный мир моды стал максимально толерантен к внешности любого типа и даже к моделям с различными заболеваниями. Так, 21-летняя американка Ребекка Хегард с частичным альбинизмом добилась успеха в фешн-индустрии, несмотря на множество комплексов.
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