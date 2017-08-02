Десантура оторвалась в Москве

В этом году отмечается 87-летие со дня создания Воздушно-десантных войск России. Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В тот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые для выполнения тактической задачи высадили на парашютах 12 человек. "Войсками дяди Васи" десантники называют себя в честь самого известного из командующих десантными войсками — Героя Советского Союза Василия Маргелова.
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