Семейная драма Толстогановой Яковлева проводили в последний путь Редникова выставила приплюснутую грудь Климова с мужем произвели фурор

Самое читаемое

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Свадьба внука Пугачевой оказалась роковой
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
Звезда "Дома-2" оказалась дочерью Боярского
Королева объявила об уходе после пьяных загулов мужа
партнеры
Среда 2 августа
Лента новостей
19:06
Десантура оторвалась в Москве
18:55
Напуганному Трампу снятся "кошмары" о России и Китае
18:37
В России хотят разрешить гей-парады в День ВДВ
18:32
Звезды об избитом в день ВДВ журналисте: стыд и позор
18:20
Во Париже эвакуировали Лувр
18:12
Андрей Малахов возглавит телеканал
18:00
Алкоголь защищает от старческого слабоумия
17:46
В России сенсационно упали цены
17:43
Трамп утвердил новые санкции против России
17:29
Навка снова стала невестой
17:24
Основные привилегии ветеранов труда
17:15
В Сети осмеяли избитого в день ВДВ журналиста
17:09
Начались съемки нового сезона сериала "Мажор" с Прилучным
17:07
В Сирии обстреляли российское посолсьтво
17:02
В Москве мотоциклист протаранил автомобиль дипломата
16:36
Россиянин покорил мир страшным трюком на качелях (видео)
16:25
Анна Седокова: Я никому не нужная старая тетка
16:13
Конвой ждет суровая кара за перестрелку в Мособлсуде
16:11
Лидеры фракций рассказали молодежи о счастье
16:08
Умер четвертый член "банды "ГТА"
16:06
Лучшие места для секса в отпуске
15:55
Молдаване отомстили Рогозину
15:52
Кудрявцеву подозревают в расставании с мужем
15:51
Ученые нашли в мозге "кнопку" похудения
15:42
В Карелии подняли по тревоге полк истребителей
15:31
Борисов пролил свет на переход из "Времени" в "Пусть говорят"
15:25
Москва отбила наглую провокацию Запада
15:13
Репортаж о Дне ВДВ закончился мордобоем (видео)
15:13
Спортивное купе LEXUS RC-F: Оранжевое настроение
14:59
Рейс задержали на два дня из-за секса черепах
14:52
Водонаева оставила сына и улетела на море с любовником
14:48
В Великобритании по ошибке "похоронили" мужа королевы
14:43
Шесть легкоатлетов из России попались на допинге
14:32
В Киеве заявили о распаде Украины за полгода
14:24
Сати Казанова пришла в загс с эффектным брюнетом
14:17
Десантники отняли в магазине водку и виски (видео)
14:15
На Моисеева напали из-за гигантских долгов
14:13
Страшная судьба актрисы Екатерины Голубевой
14:08
Менеджер взял кредит в банке на убийство жены
13:50
Жена Малахова о его уходе с Первого канала
13:50
Поликлиники в России заработают по-новому
13:45
Корчевников убит из-за Малахова
13:33
Программа реновации затронет четверть жителей столицы
13:23
Охрана выставила из больницы умирающую с проколотым кишечником
13:04
Вера Брежнева мучается от боли
13:00
Кто помог остановить "банду ГТА" в Мособлсуде
12:55
Россиянин отсудил 50 тысяч за запах в номере
12:46
Вооруженные арматурой строители устроили массовую драку в Москве
12:34
В окружении Леонтьева рассказали о его пластике
12:32
Как из предателя Родченкова на Западе делают героя
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачеву втянули в скандал с Малаховым
Зачем Малахову скандал с увольнением
Галкин слил "постельное" видео Пугачевой
Корчевников убит из-за Малахова
Лера Кудрявцева переживает кризис в отношениях
Соловьев прошелся по скандалу с уходом Малахова
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Авг. 2, 2017
просмотры: 123

Десантура оторвалась в Москве

567

В этом году отмечается 87-летие со дня создания Воздушно-десантных войск России. Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В тот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые для выполнения тактической задачи высадили на парашютах 12 человек. "Войсками дяди Васи" десантники называют себя в честь самого известного из командующих десантными войсками — Героя Советского Союза Василия Маргелова.

поделиться

комментарии

Кудрявцеву подозревают в расставании с мужем

Телеведущая не комментирует отношения с супругом

567

Чем соблазняют ангелы Victoria’s Secret

Модели, представляющие продукцию компании, пользуются неимоверным успехом

567

Cамые бесстыжие наряды звезд на "Жаре"

Артист устроили негласное соревнование на самое смелое платье

567

23-летняя россиянка вышла замуж за жениха Ирины Шейк

Свадьба состоялась в Италии, на живописном курорте амальфитанского побережья Равелло

567

Пугачева боится залезать в "гроб"

Примадонна не скрывает своих страхов

567

Самые сексуальные чернокожие модели

1 августа родился Ив Сен-Лоран, который впервые вывел на подиум афроамериканок

567

Кейт Миддлтон с "тарелкой" на голове покорила мир моды

Возможно, подобные шляпки скоро станут настоящим трендом

567

Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации

Dni.Ru собрали необычные фотографии дочери известного теннисиста

567

Как менялась Эдита Пьеха

31 июля артистка отмечает юбилей

567

Похудевшая Нетребко побила Киркорова

А еще "жертвой" певицы стал рэпер Тимати

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Корчевников убит из-за Малахова

Смена ведущего "Прямого эфира" оказалась драматической
Культура

Страшная судьба актрисы Екатерины Голубевой

Причина смерти одной из самых красивых российских артисток остается загадкой

Политика

Молдаване отомстили Рогозину
Москва отбила наглую провокацию Запада
В Киеве заявили о распаде Украины за полгода
Майдан приравняли к бомбежкам Югославии

Шоу-бизнес

Звезды об избитом в день ВДВ журналисте: стыд и позор
Навка снова стала невестой
Анна Седокова: Я никому не нужная старая тетка
Борисов пролил свет на переход из "Времени" в "Пусть говорят"

Проишествия

Репортаж о Дне ВДВ закончился мордобоем (видео)
Охрана выставила из больницы умирающую с проколотым кишечником
Кто помог остановить "банду ГТА" в Мособлсуде
22-летняя модель умерла на глазах мужа

Lifestyle

Страшная судьба актрисы Екатерины Голубевой
Пять культовых ужастиков
Самые отвратительные персонажи "Игры престолов"
Самые скандальные увольнения телеведущих
Общество

Савченко платили 100 долларов в час за оказание секс-услуг

Все началось с чтения эротического романа вслух
Шоу-бизнес

Максим Виторган заставил тещу плакать

Актер из-за невнимательности довел до слез мать Ксении Собчак

Происшествия

Репортаж о Дне ВДВ закончился мордобоем (видео)

Неизвестный ударил корреспондента НТВ
Шоу-бизнес

Навка снова стала невестой

Фигуриста чувствует себя безгранично счастливой

Гороскоп

Андрей Малахов возглавит телеканал
Любовный гороскоп на август
Бизнес-гороскоп на август 2017 года
Астрологический прогноз с 31 июля по 6 августа

Фоторепортажи

Кудрявцеву подозревают в расставании с мужем
Чем соблазняют ангелы Victoria’s Secret
Cамые бесстыжие наряды звезд на "Жаре"
23-летняя россиянка вышла замуж за жениха Ирины Шейк

Спорт

Как из предателя Родченкова на Западе делают героя
Олимпийского чемпиона задержали по делу о педофилии
Кафельников после скандала с дочерью задумал пойти в бомжатник
Роналду удивил суд нелепыми оправданиями

Регионы

Бортпроводник спас переставшего дышать ребенка
По Петербургу гуляет потерявшийся лось (видео)
В промзоне спасли увязших в гудроне щенков (видео)
Бродившая неделю по тайге девочка найдена живой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru