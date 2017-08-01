Чем соблазняют ангелы Victoria’s Secret

Модели, представляющие продукцию компании, пользуются неимоверным успехом. Девушек называют "ангелами" благодаря тому, что во время ежегодного показа они традиционно выходят на подиум с разнообразными крыльями за плечами, похожими на крылья бабочек, ангелов, птиц и фей.