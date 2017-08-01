Cамые смелые наряды звезд на "Жаре"

В Баку завершился второй международный музыкальный фестиваль "Жара". Меломаны еще долго будут обсуждать размах шоу, премьеры песен, творческие вечера легендарных артистов и, конечно, наряды звезд. Они словно соревновались меж собой в откровенности платьев. Многие и вовсе появлялись на публике в нижнем белье. И изумляли тем самым привыкших к более консервативным нарядам горячих азербайджанских мужчин.