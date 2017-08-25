Голая Штурм доводит до тошноты

51-летняя певица Наталья Штурм в восторге от собственной фигуры. Артистка регулярно демонстрирует подписчикам ее аккаунта в Instagram все нюансы своего тела, совершенно не беспокоясь за моральное состояние фанатов. А те, надо отметить, просто в шоке. "Отписываюсь! Это уже за гранью, хочется блевануть... Тетку понесло!", "Фууу ... мерзость ...", "Фигура то красивая! Но на хрена такое в сеть то выкладывать? Ну перебор...действительно "седина в бороду,бес в ребро"😐" – возмутились подписчики.
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