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ФОТОРЕПОРТАЖИ
Авг. 25, 2017
просмотры: 123

Голая Штурм доводит до тошноты

567

51-летняя певица Наталья Штурм в восторге от собственной фигуры. Артистка регулярно демонстрирует подписчикам ее аккаунта в Instagram все нюансы своего тела, совершенно не беспокоясь за моральное состояние фанатов. А те, надо отметить, просто в шоке. "Отписываюсь! Это уже за гранью, хочется блевануть... Тетку понесло!", "Фууу ... мерзость ...", "Фигура то красивая! Но на хрена такое в сеть то выкладывать? Ну перебор...действительно "седина в бороду,бес в ребро"😐" – возмутились подписчики.

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