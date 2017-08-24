Что случилось с внешностью Олега Меньшикова

В московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь" состоялась премьера фильма режиссера Егора Баранова "Гоголь. Начало". Посмотреть фильм пришло множество знаменитых артистов, однако особое внимание привлек к себе актер, художественный руководитель Театра имени М.Н.Ермоловой Олег Меньшиков. Мужчина посетил премьеру в компании молодой жены Анастасии. Пользователи Сети обратили внимание на внешний вид Олега. По их мнению, актер явно перебрал с автозагаром и перестарался с нарядом. Дескать, в своем желании быть молодым Меньшиков уже перешел разумные границы.
Актер празднует 40-й день рожедния
В мире не так много режиссеров, чьи постановки – настоящий "вынос мозга"
Поклонники беспокоятся за актрису
Певица радикально изменилась
Актриса отмечает свой 37-й день рождения
Крупный пожар охватил почти 120 жилых домов, в которых проживает более 200 семей
Актер преобразился до неузнаваемости
Актрисе Ирине Скобцевой исполнилось 90 лет
В Калининграде начал свою работу фестиваль "Короче"
Разные люди предпочитают по-разному проводить свой отпуск
У известной актрисы сдали нервы из-за обмана
Политик резко высказалась о своем главном сопернике в мемуарах
Samsung презентовал новый смартфон
Супруга известного футболиста дала откровенное интервью