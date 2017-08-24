Что случилось с внешностью Олега Меньшикова

В московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь" состоялась премьера фильма режиссера Егора Баранова "Гоголь. Начало". Посмотреть фильм пришло множество знаменитых артистов, однако особое внимание привлек к себе актер, художественный руководитель Театра имени М.Н.Ермоловой Олег Меньшиков. Мужчина посетил премьеру в компании молодой жены Анастасии. Пользователи Сети обратили внимание на внешний вид Олега. По их мнению, актер явно перебрал с автозагаром и перестарался с нарядом. Дескать, в своем желании быть молодым Меньшиков уже перешел разумные границы.