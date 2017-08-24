Знаменитости пришли на новое шоу Андрея Малахова

Состоялись съемки нового шоу Андрея Малахова "Андрей Малахов. Прямой эфир". На площадке отметилось множество представителей отечественного шоу-бизнеса. Главным героем первого выпуска передачи стал... Борис Корчевников.
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