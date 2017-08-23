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Авг. 23, 2017
просмотры: 123

Похоть и кровь: что творил на сцене Серебренников

567

В мире не так много режиссеров, чьи постановки – настоящий "вынос мозга". Кирилл Серебренников любил потрясти голыми телами, кровью и вообще сделать всем "погорячее".

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