Похоть и кровь: что творил на сцене Серебренников

В мире не так много режиссеров, чьи постановки – настоящий "вынос мозга". Кирилл Серебренников любил потрясти голыми телами, кровью и вообще сделать всем "погорячее".
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