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ФОТОРЕПОРТАЖИ
Авг. 23, 2017
просмотры: 123

Женщины Игоря Петренко

567

Актер Игорь Петренко празднует свой 40-й день рождения. Россияне следят не только за его ролями в кино, но и за перипетиями личной жизни. Первой женой Петренко стала актриса Ирина Леонова. Второй раз семью он создал также со своей коллегой по цеху – Екатериной Климовой. Третьей женой артиста стала Кристина Бродская. Очарованные обаянием Игоря Петренко зрители ценят не только его настоящие отношения, но и те, что он разыгрывает в кино.

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