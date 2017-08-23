Женщины Игоря Петренко

Актер Игорь Петренко празднует свой 40-й день рождения. Россияне следят не только за его ролями в кино, но и за перипетиями личной жизни. Первой женой Петренко стала актриса Ирина Леонова. Второй раз семью он создал также со своей коллегой по цеху – Екатериной Климовой. Третьей женой артиста стала Кристина Бродская. Очарованные обаянием Игоря Петренко зрители ценят не только его настоящие отношения, но и те, что он разыгрывает в кино.
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