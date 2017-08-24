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Авг. 24, 2017
просмотры: 123

Замужняя Александрова бросилась к запертому Серебренникову

567

Кирилл Серебренников, обвиняемый в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, помещен под домашний арест. У Басманного суда собралась толпа режиссеров и актрис, которые пришли поддержать своего коллегу.

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