Замужняя Александрова бросилась к запертому Серебренникову

Кирилл Серебренников, обвиняемый в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, помещен под домашний арест. У Басманного суда собралась толпа режиссеров и актрис, которые пришли поддержать своего коллегу.
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