Самые сексуальные звездные пенсионерки

Сегодня звезде итальянского кино Джине Лоллобриджиде исполняется 90 лет. Она даже в столь почтенном возрасте ведет активную светскую жизнь, участвует в благотворительных акциях, предпочитает яркие декольтированные платья, много путешествует. И уверяет, что все дело в хорошей наследственности. Лоллобриджида – одна из тех, которых называют "женщина без возраста".
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