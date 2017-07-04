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Июль 4, 2017
просмотры: 123

Самые сексуальные звездные пенсионерки

567

Сегодня звезде итальянского кино Джине Лоллобриджиде исполняется 90 лет. Она даже в столь почтенном возрасте ведет активную светскую жизнь, участвует в благотворительных акциях, предпочитает яркие декольтированные платья, много путешествует. И уверяет, что все дело в хорошей наследственности. Лоллобриджида – одна из тех, которых называют "женщина без возраста".

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