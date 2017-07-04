Самые сексуальные звездные пенсионерки

Сегодня звезде итальянского кино Джине Лоллобриджиде исполняется 90 лет. Она даже в столь почтенном возрасте ведет активную светскую жизнь, участвует в благотворительных акциях, предпочитает яркие декольтированные платья, много путешествует. И уверяет, что все дело в хорошей наследственности. Лоллобриджида – одна из тех, которых называют "женщина без возраста".