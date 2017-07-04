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Июль 4, 2017
просмотры: 123

У россиянки оказались самые длинные ноги

567

29-летняя россиянка Екатерина Лисина подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы получить звание обладательницы самых длинных ног в мире. Рост бывшей баскетболистки сборной России – 205,7 см, а длина ног – 133 см.

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