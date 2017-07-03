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Июль 3, 2017
просмотры: 123

Как на самом деле живут в Северной Корее

567

Более 70-ти фотографий, отобранных специально для экспозиции в России, объединились главным замыслом – показать возможности фотографии в исследовании образа одного из самых закрытых государств. Дополнят выставку репортажные кадры, сделанные советскими фотографами в середине-второй половине XX века, давая возможность показать диапазон восприятия КНДР в разных культурных и временных контекстах. 

"(Не)возможно увидеть: Северная Корея" – это работы современных авторов, каждый из которых по-своему решал вопросы творчества в строго установленных рамках. В состав экспозиции вошли работы Вонга Гуофенга (Китай), Мартина Парра (Великобритания), Филиппа Шанселя (Франция), Элис Велинга (Нидерланды), Эрика Лаффорга (Франция), Мэтта Пэша (Великобритания), Матьяж Танчич (Словения), Оливера Уэйнрайта (Великобритания), Эддо Хартмана (Нидерланды). Все они побывали в КНДР недавно, и каждый по-своему смог увидеть закрытое общество, акцентируясь на деталях, часто неуловимых невооруженным взглядом. В экспозицию также вошли фотографии, созданные в годы дружбы СССР и КНДР, когда фотография сыграла колоссальную роль в формировании идеологически выверенного образа "дружественной социалистической страны". Сочетание современных и архивных материалов, проявляющее сходства и различия в темах, сюжетах и способах показа, также ставит вопрос о границах фотографии и возможностях восприятия.

Экспозиция будет доступна для посещения до 3 сентября 2017 года. 


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