Том Круз изменился до неузнаваемости из-за пластики

Сегодня, 3 июля, отмечает круглую дату один из самых известных голливудских актеров Том Круз. Звезде фильмов "Миссия невыполнима" исполнилось 55 лет. Однако артист пытается как можно дольше оставаться молодым и привлекательным, поэтому в СМИ упорно говорят, что Круз злоупотребляет пластикой. От этого его лицо сильно изменилось, и если взглянуть на фото артиста 20-летней давности и на современные снимки, кажется, что это два абсолютно разных человека.
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