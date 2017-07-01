Олега Яковлева проводили в последний путь

В Москве простились с бывшим солистом "Иванушек" Олегом Яковлевым. На траурную церемонию, которая состоялась на Троекуровском кладбище, пришли сотни поклонников, а также друзья, близкие и коллеги певца. Присутствовали на прощании и товарищи по "Иванушкам" – Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов.