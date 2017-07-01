Олега Яковлева проводили в последний путь

В Москве простились с бывшим солистом "Иванушек" Олегом Яковлевым. На траурную церемонию, которая состоялась на Троекуровском кладбище, пришли сотни поклонников, а также друзья, близкие и коллеги певца. Присутствовали на прощании и товарищи по "Иванушкам" – Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов.
Памела Андерсон празднует юбилей
В результате разгула стихии погибли люди
Как стало известно Dni.Ru, многолетний брак красавицы рушится в одночасье
Актриса продемонстрировала шикарное декольте
Актеры прошлись по красной дорожке
Телеведущая продемонстрировала прекрасную форму после рождения четвертого ребенка
Эффектную дочь миллиардера на гламурном ужине развлекали сразу несколько красавцев
Эксклюзивную съемку предоставила возлюбленная артиста
У артиста была яркая насыщенная жизнь
28 июня родилась гимнастка, модель и телеведущая Ляйсан Утяшева
Блогер Лена Миро возмущена обилием новостей о кончине певца
Телеведущая отдыхает с мужем в Турции
Трагедия произошла на курорте Белек
Футболист фотографией праздничного ужина в Instagram