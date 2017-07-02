Как модели прячут внушительный живот

Известная в Австралии фитнес-блогер Фенелла Скарлетт Маккол раскрыла секрет идеального тела. По ее словам, многие красавицы, чьи страницы так популярны в Instagram, просто втягивают живот во время фотосессий.
Фенелла на своем примере показала, как происходит такая трансформация. Dni.Ru публикуют лучшие фотографии блогера.
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