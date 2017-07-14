Родившая Гагарина оказалась краше всех

В одном из пафосных столичных отелей состоялась вечеринка по случаю запуска голосования за звание "Женщина года 2017" по версии известного модного глянцевого журнала. На мероприятии собралось множество представительниц отечественного шоу-бизнеса, однако, по мнению светских критиков, краше всех оказалась недавно родившая ребенка Полина Гагарина. Артистка вышла в свет в блестящем ярком красном платье в пол.
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