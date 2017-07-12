Что связывает Навку и Корчевникова

В Москве состоялась презентация благотворительного арт-проекта "Звездные хобби помогают детям". На мероприятии, организованном итальянским креативным продюсером Микеле Чеппи и московской мастерской игрушек ручной работы "Пиглет", состоялся аукцион.

Главными лотами стали "Звездные зайки", созданные по образам десяти российских знаменитостей и их хобби. Среди них: Татьяна Навка, Борис Корчевников, Анна Чапман, Ирина Хакамада, Денис Симачев, Влад Лисовец, Сергей Сафронов, Галина Юдашкина и другие. Все собранные денежные средства были перечислены в Благотворительный фонд Дины Корзун и Чулпан Хаматовой "Подари Жизнь".