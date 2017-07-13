Звездные дети-модели

Чада из звездных семей с детства окружены повышенным вниманием. Они полны амбиций и устремлений – это естественно. Что касается таланта, то он, к сожалению, редко передается по наследству. А,вот, яркую внешность куда больше шансов заполучить от родителей. Dni.Ru сделали подборку фотографий детей знаменитостей, которые, несмотря на юный возраст, нередко появляются на подиуме в качестве моделей.