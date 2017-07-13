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Июль 13, 2017
просмотры: 123

Звездные дети-модели

567

Чада из звездных семей с детства окружены повышенным вниманием. Они полны амбиций и устремлений – это естественно. Что касается таланта, то он, к сожалению, редко передается по наследству. А,вот, яркую внешность куда больше шансов заполучить от родителей. Dni.Ru сделали подборку фотографий детей знаменитостей, которые, несмотря на юный возраст, нередко появляются на подиуме в качестве моделей.   

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