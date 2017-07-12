Боярского застали в обнимку с молоденькими девочками

Профессию стюардессы многие считают работой мечты, и это справедливо. Встречать рассветы, провожать закаты с заоблачной высоты… Что может быть романтичнее! Еще одним несомненным плюсом является возможность прикоснуться к звездам. Только не к небесным, а вполне себе земным. Где, как не в самолете, чаще всего можно встретить знаменитостей, которые немалую часть жизни проводят в пути. Dni.Ru сделали подборку фото стюардесс с представителями отечественного шоу-бизнеса.