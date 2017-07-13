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Июль 13, 2017
просмотры: 123

Шикарный отдых Пугачевой и Галкина

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Алла Пугачева и Максим Галкин снова проводят лето в Юрмале. На рижском взморье семейная пара вместе с детьми наслаждаются ласковым солнцем, гуляют по пляжу и посещают различные места.

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