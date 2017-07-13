Шикарный отдых Пугачевой и Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин снова проводят лето в Юрмале. На рижском взморье семейная пара вместе с детьми наслаждаются ласковым солнцем, гуляют по пляжу и посещают различные места.
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