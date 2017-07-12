Александр Домогаров сильно постарел

Прославленный актер театра и кино Александр Домогаров сегодня, 12 июля, отмечает день рождения. Ему исполнилось 54 года. Для ролей артист переживает различные метаморфозы: худеет и толстеет, молодеет и стареет.
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