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Июль 12, 2017
просмотры: 123

Александр Домогаров сильно постарел

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Прославленный актер театра и кино Александр Домогаров сегодня, 12 июля, отмечает день рождения. Ему исполнилось 54 года. Для ролей артист переживает различные метаморфозы: худеет и толстеет, молодеет и стареет.

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