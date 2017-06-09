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Июнь 9, 2017
просмотры: 123

Началова нарядилась на Премию МУЗ-ТВ в балахон Пугачевой

567

Премия МУЗ-ТВ для звезд – не только повод посоревноваться за звание лучших, но и отличная возможность себя показать, других посмотреть. Наряды артистов всегда вызывают буру эмоций и волну обсуждений в Сети и прессе. На этот раз в неожиданном образе предстала Юлия Началова, вызвав тем самым негодование окружающих. Мало того, что девушка появилась в компании российского Джоржда Майкла – Александра Панайотова, так еще и в платье, очень напоминающем по фасону и цветовому решению содержимое гардероба Аллы Пугачевой.

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