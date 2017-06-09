Объятия и поцелуи Кинотавра

В Сочи проходит 28-й "Кинотавр". Для артистов проход по красной ковровой дорожке является, возможно, более значимым, чем победа в номинациях. А еще фестиваль – отличная возможность повидаться с коллегами. Ведь многие звезды встречаются только на подобных мероприятиях, в остальное же время заняты съемками, гастролями, репетициями. Поэтому, объятия и поцелуи на "Кинотавре" особенно жаркие. Хотя, это же актеры, им нельзя верить. Dni.ru сделали подборку ярких моментов встречи.
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