Актер Деревянко заласкал замужнюю Вилкову

В Сочи проходит фестиваль "Кинотавр", на который съехалось множество известных актеров. Для некоторых из них фестиваль стал возможностью наконец встретиться. К примеру, так получилось у актеров Павла Деревянко и Екатерины Вилковой. Актеры были так рады встрече, что не смогли сдержать эмоций (во всяком случае, Павел).
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