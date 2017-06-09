Актер Деревянко заласкал замужнюю Вилкову

В Сочи проходит фестиваль "Кинотавр", на который съехалось множество известных актеров. Для некоторых из них фестиваль стал возможностью наконец встретиться. К примеру, так получилось у актеров Павла Деревянко и Екатерины Вилковой. Актеры были так рады встрече, что не смогли сдержать эмоций (во всяком случае, Павел).