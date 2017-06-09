У Толкалиной в новом браке возникли трудности

Телеканал СТС приступил к съемкам нового сериала "Девочки не сдаются", в котором Любовь Толкалина сыграла замужнюю женщину. "После того, как я опубликовала в Instagram пост с кольцом на руке, все подумали, что я вышла замуж. Пришлось объяснять, что это всего лишь реквизит, а новый муж – только по сценарию", – с улыбкой сообщила актриса. Супругом звезды на время стал ее коллега Алексей Макаров. Брак героев окажется под угрозой: его попытается разрушить соперник.

В сериале помимо Толкалиной и Макарова снимаются известные актеры: Агния Кузнецова, Анна Якунина, Виктория Кобленко, Мария Валешная, Кирилл Сафонов, Андрей Чернышов, Виктор Логинов, Данила Дунаев, Александр Ратников и другие.