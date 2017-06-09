Звезды в умопомрачительный нарядах на Премии МУЗ-Тв

В Москве проходит 15-я премия МУЗ-ТВ. На красной дорожке мероприятия собрались лучшие из лучших представителей отечественного шоу-бизнеса. Певицы и актрисы демонстрируют толпе фотографов и фан-клубов умопомрачительные наряды. Dni.Ru следят за развитием событий.