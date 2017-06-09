Аделина Сотникова стала невестой

В одном из самых пафосных клубов Москвы состоялся звездный показ итальянского дизайнера STELLA CASTELLO. Это известный европейский бренд одежды, созданный для современных девушек, предпочитающих благородство и изысканность.

В дефиле приняли участие: Аделина Сотникова (в белоснежном платье с капюшоном олимпийская чемпионка выглядела как невеста), телеведущая Светлана Абрамова, актриса Зоя Бербер, актрисы Наталья Гудкова и Мария Иващенко, солистка группы "Дискотека Авария" Анна Хохлова, певицы Елена Князева, Настя Кудри и Диана Иваницкая из коллектива DINAMA.

Среди звездных гостей мероприятия были замечены Лариса Вербицкая, Юлия Самойлова, Сергей Рост. На сцене выступили кумиры молодежи Рома Бестселлер, Вахтанг, Виталий Гогунский, Елена Князева и многие другие.