Аделина Сотникова стала невестой

В одном из самых пафосных клубов Москвы состоялся звездный показ итальянского дизайнера STELLA CASTELLO. Это известный европейский бренд одежды, созданный для современных девушек, предпочитающих благородство и изысканность.
В дефиле приняли участие: Аделина Сотникова (в белоснежном платье с капюшоном олимпийская чемпионка выглядела как невеста), телеведущая Светлана Абрамова, актриса Зоя Бербер, актрисы Наталья Гудкова и Мария Иващенко, солистка группы "Дискотека Авария" Анна Хохлова, певицы Елена Князева, Настя Кудри и Диана Иваницкая из коллектива DINAMA.
Среди звездных гостей мероприятия были замечены Лариса Вербицкая, Юлия Самойлова, Сергей Рост. На сцене выступили кумиры молодежи Рома Бестселлер, Вахтанг, Виталий Гогунский, Елена Князева и многие другие.
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