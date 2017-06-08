Какую красотку упустил хоккеист Радулов

Известный хоккеист Александр Радулов развелся с гимнасткой, серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в индивидуальном многоборье Дарьей Дмитриевой через год после роскошной свадьбы. 11 ноября 2015 года у супругов родился сын Макар, но это не спасло их от расставания.
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