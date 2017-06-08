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Июнь 8, 2017
просмотры: 123

Какую красотку упустил хоккеист Радулов

567

Известный хоккеист Александр Радулов развелся с гимнасткой, серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в индивидуальном многоборье Дарьей Дмитриевой через год после роскошной свадьбы. 11 ноября 2015 года у супругов родился сын Макар, но это не спасло их от расставания.

Dni.Ru заглянули в соцсети знойной брюнетки, чтобы оценить, какую красотку упустил спортсмен. Соблазнительная Дарья находится в прекрасной форме. Профессиональная гимнастка демонстрирует чудеса растяжки и умопомрачительные шпагаты на зависть Анастасии Волочковой.

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